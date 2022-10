Da tutto il mondo in visita a Pallets Bertini Spa, leader nel recupero del legno

Il congresso annuale della Federazione Europea dei produttori di imballaggi in legno (FEFPEB) si è tenuto a Firenze dal 28 al 30 settembre scorsi, con una tappa a San Miniato (Pisa), presso Pallets Bertini Spa.

Pallets Bertini Spa ha ospitato oltre 200 visitatori esperti del settore da tutta Europa, Canada e Australia, i quali hanno fortemente apprezzato i valori che caratterizzano l'azienda: "integrazione" e "ambiente".

Proprio il ciclo di lavorazione che riduce all'osso l'utilizzo di nuovo legno, abbattendo alberi, è stato il punto di forza dell'azienda guidata da Giacomo Bertini. Il tour nella sede di via Locatelli ha visto anche la presenza del presidente della Regione Eugenio Giani e del sindaco di San Miniato Simone Giglioli.

I presenti hanno potuto vedere le fasi della lavorazione e del riciclo del legno. E' stata espressa grande soddisfazione per le best practices adoperate nel rispetto dell'ambiente.



D'altronde proprio il convegno internazionale della Federazione verte sulla sostenibilità. Il 30 settembre infatti c'è stato un focus sul riciclo e l'economia circolare.

Tra i tanti argomenti toccati: le ricadute della normativa UE sul settore, i contenziosi commerciali che coinvolgono gli imballaggi in legno, come attrarre i giovani nell'industria dell'imballaggio in legno, il significato 'globale-locale' dell'industria forestale per il settore del packaging in legno, le politiche UE in materia di bioeconomia, economia circolare e silvicoltura.

L’amministratore unico Giacomo Bertini ha espresso un caloroso ringraziamento a tutti i presenti, mostrando massima soddisfazione, onorato di essere stato prescelto per questo prestigioso evento:

“Un ricordo indelebile e motivo di vanto, pur sapendo di essere ancora in fase evolutiva, lontano dalla perfezione, nella speranza che siano apprezzati i valori che caratterizzano l’azienda".