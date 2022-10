Cantieri tramvia, nuova fase in piazza San Marco e via Cavour

Nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 ottobre scatterà la nuova fase dei lavori della tramvia fiorentina nel tratto Fortezza-San Marco nella piazza e in via Cavour. E il lunedì successivo sarà la volta del cantiere sul marciapiede di piazza San Marco lato centro. È quanto è stato stabilito oggi nella riunione del coordinamento dei lavori.

La ditta ha illustrato le cantierizzazioni finali e i provvedimenti necessari chiedendo le ordinanze relative che saranno oggetto del lavoro di approfondimento degli uffici della Mobilità per l’emissione degli atti.

In dettaglio la nuova fase dei lavori (macrofase 1.1) prevede la modifica dell’attuale cantierizzazione in piazza San Marco dove viene riaperta una corsia da via La Pira in direzione di via degli Arazzieri sulla porzione già ripavimentata. Contestualmente il cantiere andrà a occupare tutta la restante parte della piazza lato basilica con la chiusura dell’attuale corsia da via Cavour verso via La Pira.

Nella stessa macrofase è previsto il primo cantiere in via Cavour nel tratto da via Micheli a piazza San Marco e riguarda il rifacimento dei sottoservizi. La strada sarà comunque chiusa da viale Matteotti con accesso sono ai residenti, passi carrabili e taxi. I lavori in corrispondenza dell’incrocio di via Salvestrina-via Micheli saranno eseguiti in due fasi in modo da garantire comunque il transito agli autorizzati (da via Salvestrina in direzione di via Micheli). Anche via della Dogana sarà chiusa con accesso garantito ai passi carrabili.

Le nuove cantierizzazioni e le conseguenti modifiche alla viabilità sono state programmata dalle 21 di venerdì 21 alle 5.30 di sabato 22 ottobre in modo da avere la configurazione completata per l’avvio del servizio modificato del Tpl sabato mattina.

Per quanto riguarda la viabilità l’alternativa alla chiusura di via Cavour è l’utilizzo dell’asse via La Marmora-via La Pira a doppio senso.

Dalla mattina di lunedì 24 ottobre sarà la volta dell’altro cantiere in piazza San Marco sul marciapiede lato centro. Anche in questo caso si tratta di lavori ai sottoservizi. Sarà mantenuto il passaggio dei pedoni e spostati la struttura per gli autisti di Autolinee Toscane e l’edicola.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa