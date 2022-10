Due borse di studio a Certaldo per studenti di medie e superiori

Il Comune di Certaldo ha pubblicato sul proprio sito il bando per la presentazione delle domande per le borse di studio “Dott. Turini” e “Prof. Turchini” riservate agli studenti, rispettivamente, delle scuole secondarie di primo e secondo grado (medie e superiori) residenti nel Comune di Certaldo che hanno ottenuto importanti risultati scolastici nell’ultimo anno.

Per partecipare occorre compilare il modulo di domanda presente sul sito, allegare certificazione ISEE 2022 (in corso di validità) per prestazioni agevolate rivolte ai minori e copia della pagella scolastica dell’ultimo anno frequentato (a.s. 2021/2022). Tutti i documenti dovranno essere inviati per email a scuola@comune.certaldo.fi.it, oppure tramite pec all’indirizzo comune.certaldo@postacert.toscana.it. Solo nel caso in cui non sia possibile l’invio in forma telematica, è possibile presentare gli stessi all’Ufficio URP – Borgo Garibaldi, 37 negli orari di apertura al pubblico previa appuntamento.

Il termine per l’invio delle domande è venerdì 28 ottobre.

Le borse di studio, che ammontano complessivamente a 4.000 euro, saranno assegnate, da apposita commissione, comparando merito scolastico e condizioni economiche del nucleo familiare.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa