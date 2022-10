Fugge dalla comunità, rintracciato in ospedale: arrestato a Prato

Fuggito dalla comunità in cui si trovava per scontare una condanna per truffa, in regime di misura alternativa, è stato arrestato. È successo a Prato nella notte di domenica, quando i carabinieri hanno rintracciato e arrestato un uomo, 45enne pratese. Quest'ultimo che si trovava in una comunità terapeutica, avrebbe approfittato di alcune visite mediche e supportato anche dalla compagna, non è rientrato nella struttura. Le ricerche si sono concentrate prima tra i conoscenti, poi sono terminate in ospedale, dove intanto l'uomo era stato portato dai soccorsi per lo stato di tossicodipendenza. Conclusi gli accertamenti sanitari, il 45enne è stato condotto in carcere. Eventuali altre concessioni passeranno ora dal vaglio del magistrato di sorveglianza.