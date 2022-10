Nido Pinocchio chiuso per la rottura di una tubazione all'impianto antincendio

Un'improvvisa rottura della tubazione del nido "Il Pinocchio" a San Miniato Basso, ha reso necessaria la chiusura del plesso di via Pulci nelle giornate del 5 e 6 ottobre.

"Nella serata di martedì è stata scoperta una copiosa perdita d'acqua nell'impianto antincendio del nido di San Miniato Basso, una rottura della conduttura di particolare rilievo - spiegano il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli e l'assessora alla scuola Giulia Profeti -. Immediato l'intervento dei Vigili del fuoco, che ringraziamo per il loro prezioso aiuto. Il plesso dovrà restare chiuso, oltre ad oggi (5 ottobre), anche domani (6 ottobre) e non potrà riaprire prima di venerdì (7 ottobre), il tempo utile alle operazioni necessarie di riparazione della tubazione. Ci scusiamo per questa improvvisa chiusura del nido, ma è stato un provvedimento necessario a garantire la sicurezza dei bambini, delle bambine, degli operatori e delle operatrici".

