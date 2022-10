A Fucecchio il primo Festival del volontariato e dell'associazionismo

Una giornata dedicata alle associazioni e al volontariato per far conoscere più da vicino le attività portate avanti dal terzo settore. Si tratta del 1° Festival del volontariato e dell'associazionismo, in programma sabato 8 ottobre nella bellissima cornice del Parco Corsini, promosso dalla Consulta del Volontariato con il patrocinio del Comune di Fucecchio. Una giornata in cui le associazioni aderenti alla Consulta allestiranno i propri stand per mostrare i progetti e le attività organizzate sul territorio, lasciando spazio anche a momenti di confronto e di riflessione.

“Il volontariato costruisce i rapporti sociali tra gli individui basandosi soltanto su una forte motivazione e uno slancio emotivo nell'aiutare gli altri – spiega Francesca Bitossi, presidente della Consulta del Volontariato -. La forza del volontariato risiede principalmente nel fatto che questa spinta emotiva si pone come fermo antidoto all'individualismo, all'egoismo e all'isolamento, atteggiamenti purtroppo sempre più diffusi. E proprio per questo occorre condividere i valori di cui il volontariato e l'associazionismo si fanno portavoci, in particolar modo con i giovani che rappresentano il nostro futuro. Su queste premesse – conclude – abbiamo pensato che fosse importante dare vita ad una giornata interamente dedicata a questo mondo e far conoscere da vicino le associazioni che operano quotidianamente nel nostro territorio”.

Il festival inizierà alle ore 10 con l'apertura degli stand per le scuole, proprio alla presenza di Francesca Bitossi, per poi proseguire con un momento di approfondimento sul significato del volontariato che lascerà spazio a riflessioni e testimonianze. Gli stand resteranno aperti al mattino fino alle ore 12.30 per poi riaprire alle 15.30 insieme ai piccoli rappresentanti delle Contrade del Palio di Fucecchio. Durante il pomeriggio spazio alle dimostrazioni delle varie associazioni fino alle ore 19, quando sarà realizzato un ultimo momento conviviale per i saluti finali. Per l'amministrazione comunale interverrà l'assessore alle politiche sociali e al volontariato Emiliano Lazzeretti.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa