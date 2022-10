Le rubano la bici e lei fa un appello: "Ho la Sla, mi serve per muovermi"

Un appello alla città per farsi rida la bici rubata. È quello che fa Eleonora Amadei tramite le pagine di Repubblica Firenze, chiedendo la restituzione della propria bici elettrica. Non è solo la rivendicazione di un bene rubato, è anche la necessità del mezzo che le serve per spostarsi. Eleonora soffre infatti di Sla, e la bici elettrica è un mezzo che l'aiuta a spostarsi autonomamente, soprattutto da quando la malattia si è aggravata, impedendole di usare la macchina.

Così, adesso Eleonora è costretta ad andare nella pasticceria in cui lavora tramite due linee del tram, cosa che la costringe muoversi in maniera meno agevole per prendere il primo mezzo, poi cambiarlo e prenderne un altro per arrivare sul luogo dove lavora. Tutto questo nelle ore buie del primo mattino.

"Questa bicicletta è un mezzo che mi dà ancora un po' di autonomia - aggiunge -. Le difficoltà alle gambe e alla schiena si fanno sentire ma non mi lamento".

La bicicletta rubata è di marca Olympia e ha colore nero, è riconoscibile anche perché ha fili elettrici rotti e pure la luce posteriore rotta.