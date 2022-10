Due denunce per evasione dai domiciliari e per ricettazione

I Carabinieri di Borgo San Lorenzo hanno denunciato, in due momenti diversi, due persone: una per evasione l’altra per ricettazione. La prima, un 45enne italiano, noto alle forze dell’ordine e già agli arresti domiciliari, è stato rintracciato dai militari dell’Arma durante gli ordinari servizi di controllo del territorio, in Piazza Garibaldi in piena notte, fuori dagli orari consentiti. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per l’ipotesi del reato di evasione.

L’altra persona è un operaio domiciliato a Firenze, 34enne, raggiunto dai militari alla stazione ferroviaria. Si stava allontanando con una bicicletta di pregio, con pedalata assistita, precedentemente rubata a una residente del luogo. Raggiunto dai Carabinieri, non ha dato indicazioni sul possesso del mezzo, che è stato riconsegnato al legittimo proprietario. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per l’ipotesi del reato di ricettazione.