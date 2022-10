Campi Bisenzio, trovato con droga e soldi. Arrestato

I Carabinieri di Campi Bisenzio hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti un cittadino extracomunitario di 32 anni, senza fissa dimora, già con precedenti. In particolare, durante un controllo dei militari sul territorio, l’uomo che si trovava a bordo di autovettura è stato sottoposto ad accertamenti. I Carabinieri l'hanno trovato in possesso di circa 4 grammi di cocaina e 35 di grammi di hashish, nonché di 330 euro in banconote di vario taglio, ritenute derivanti dell’attività illecita. Tutto lo stupefacente, il denaro ed il materiale sono stati sottoposti a sequestro. L'uomo stato trattenuto in caserma in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto.