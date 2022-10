Ospedale di Careggi, l'azienda taglia il personale. La Uil Fpl non ci sta: “Pronti alla mobilitazione”

L’Azienda Ospedaliera Careggi ha presentato nei giorni scorsi il “Piano fabbisogni del personale”, nel quale ci viene spiegato che la Regione ha fissato come obiettivo la riduzione di 60 unità di personale, e di risparmiare così 1,5 milioni di euro sulla spesa del personale del 2022.

Di fatto la Regione Toscana, disattendendo gli accordi presi al tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali, ordina un ulteriore abbattimento del personale chiedendo di mantenere gli attuali livelli di servizio.

Apprendiamo quindi che da “eroi” ci siamo tutti improvvisamente trasformati in mero personale da tagliare e sui cui risparmiare il più possibile.

A seguito di queste comunicazioni il prossimo 17 ottobre si terrà un’assemblea dei lavoratori e non escludiamo, vista la situazione di estrema gravità che si prospetta nei prossimi mesi, di valutare ogni azione di lotta e di mobilitazione per far valere i diritti di operatori e cittadini.

Fonte: Ufficio Stampa UIL Toscana