Cibo, vino, cultura: a Certaldo torna 'Boccaccesca'

Mancano ormai pochi giorni al via di Boccaccesca 2022, a Certaldo dal 14 al 16 ottobre! Il Borgo di Boccaccio è pronto ad accogliere la 24esima edizione della rassegna.

Quest’anno il tema che ispira la manifestazione è il coinvolgimento dei cinque sensi: un connubio di profumi e sapori che accoglierà ed affascinerà i visitatori. Le strade del borgo di Certaldo per tre giorni cambieranno il loro volto trasformandosi in un tripudio di colori, dove un pubblico di appassionati e curiosi potranno confrontarsi e scoprire sapori e saperi di qualità; l’armonia del gusto si fonderà con le note provenienti dagli strumenti dei musici presenti lungo le vie.

“Boccaccesca vuole essere un viaggio che partendo dall’enogastronomia attraversa e si fonde con la musica, l’arte, l’artigianato; tutto quello che di bello e di buono offre il nostro territorio ma non solo. Una Rassegna che da ventiquattro anni rappresenta una vetrina privilegiata dei Piaceri del Gusto sempre con lo stesso entusiasmo e voglia di stupire. – afferma Claudia Palmieri, direttore artistico della manifestazione - Degustare, ascoltare, osservare, toccare per le vie del nostro antico borgo durante una tre giorni all’insegna della professionalità e qualità.”

Gli organizzatori, ripropongono per questa edizione in accordo all’Amministrazione Comunale, una kermesse che vuole esprimere un forte senso di appartenenza al territorio e al buono dell’enogastronomia. Gran fermento quindi per la tre giorni che si terrà nel Borgo medievale di Certaldo Alto dal 14 al 16 ottobre 2022.

La manifestazione prevede un programma denso di appuntamenti ad ingresso libero, che coinvolgeranno sia il Borgo basso sia il cuore medioevale di Certaldo Alto.

Nel Borgo Alto i classici banchi di Boccaccesca, con espositori provenienti da molte regioni italiane che presenteranno i loro prodotti di eccellenza, frutto di una ricerca continua sulla qualità; e l’artigianato farà da cornice al cibo. Sempre nel Borgo Alto ci sarà “Degustando per la via” con alcuni esercenti di Certaldo Alto che prepareranno piatti da degustare unendosi allo street food degli espositori.

Un palcoscenico per i grandi vini all’Enoteca di Boccaccesca, dove verranno proposte degustazioni di eccellenze toscane e non. Il pubblico potrà acquistare il calice di Boccaccesca e degustare i vini della Aziende Agricole all’interno della Chiesa SS Tommaso e Prospero. Non mancherà l’Osteria di Boccaccesca sul parterre di Palazzo Pretorio a cura del Comitato degli abitanti di Certaldo Alto, con “le caldarroste”.

La 24° edizione sancisce il ritorno dei gemellaggi del Comune di Certaldo che saranno ospitati sulla terrazza Calindri; un viaggio enogastronomico che passa dalle frittelle di patate di Neuruppin in Germania al sakè di Kanramachi in Giappone, passando dal fritto marchigiano di Cossignano al vino della Moldova.

Ed il momento atteso, condotto da Annamaria Tossani, dei Cuochi in Piazza che si avvicenderanno ai fornelli in Piazza SS. Jacopo e Filippo con piatti che rappresentano ciò che di meglio il territorio può offrire. Nomi eccellenti che sapranno stupire i visitatori. Altro momento conviviale sabato 15 alle 19.00 “L’Aperitivo” con Cosimo Neri del Salotto Negroni 1919 di Certaldo.

Boccaccesca pensa anche ai bambini, che saranno i protagonisti della rassegna “Oggi cucino io”; dove, i piccoli, saranno guidati da Sara Conforti, storica cuoca di Boccaccesca, nella realizzazione della loro merenda. Sempre dedicati ai bambini, i libri di Federighi Editori che rappresentano un supporto per avvicinarsi al mondo del cibo.

Il Premio Boccaccesca, che si svolgerà nel Cortile di Palazzo Pretorio, sarà presentato da Annamaria Tossani e verrà assegnato a Federico Monechi, stimato giornalista e Caporedattore del TGR Toscana, per essere stato protagonista dell’informazione e conoscenza della nostra Regione.

Nel Borgo Basso, in Piazza Boccaccio, sarà protagonista lo street food con “Degustando in Piazza”; bar, ristoranti, enoteche e gelaterie diventano “soste” di un itinerario all’insegna del gusto.

La musica di Scuola di Musica Polis, i fiori e l’artigianato saranno elementi importanti di questa edizione; protagonisti sia nel Borgo Alto, in Piazza SS. Annunziata, che a Certaldo Basso in via 2 Giugno.

“Boccaccesca mette in mostra le eccellenze enogastronomiche ed artigianali italiane, un percorso all’insegna del gusto e della qualità nella splendida cornice della città di Boccaccio. – dichiara Franco Brogi, presidente FIEPET Confesercenti Firenze – Le attività di Certaldo sono pronte ad accogliere i visitatori per coinvolgerli in un viaggio sorprendente di sapori, colori ed odori”.

Fonte: Confesercenti - Ufficio stampa