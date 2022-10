CNA in lutto, è scomparso Renzo Del Lungo

È venuto a mancare questa notte Renzo del Lungo, 80 anni, presidente di CNA Pensionati Firenze, l’associazione che in tutta la Città Metropolitana rappresenta e tutala quasi 11mila pensionati.

“Grande il suo impegno nell’ambito dell’artigianato artistico e quello speso nell’ambito associativo a sostegno, tutela e promozione tanto del settore in cui ha svolto la sua attività professionale che nella rappresentanza delle istanze dei pensionati. Una figura chiave in e per CNA. Ci stringiamo vicino alla sua famiglia” commenta Giacomo Cioni, presidente di CNA Firenze Metropolitana.

Tra i progetti avviati nell’ultimo anno da Del Lungo tante azioni volte a ricostruire la socialità fortemente compromessa dalla pandemia, tra cui l’organizzazione di percorsi culturali nei siti più significativi del nostro territorio, l’alfabetizzazione informatica e social della terza età, in modo da poter far leva sulle forme di comunicazione a distanza, oggi sempre più presenti anche negli aspetti pratici della vita di tutti i giorni.

Forte l’impegno di Del Lungo anche nel campo degli interventi tesi ad assicurare un reddito pensionistico dignitoso che ripaghi di anni di sacrifici e contributi versati e nella prosecuzione dei programmi per la trasmissione dei mestieri artigiani alle nuove generazioni attuati in collaborazione con gli istituti scolastici.

I funerali si svolgeranno domani 7 ottobre, alla Chiesa di Pelago (via del Madonnino, 1 - ore 15:00).