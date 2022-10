Evade dai domiciliari, 19enne al Don Bosco

I carabinieri hanno arrestato un 19enne di origini senegalesi a Pisa. Il giovane in diverse occasioni, si era allontanato, senza la prevista autorizzazione, dall’abitazione dove era ai domiciliari; per quello era stato denunciato per evasione.

A seguito delle reiterate violazioni, il Giudice del Tribunale di Pisa ha emesso il provvedimento di aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari, sostituendola con la custodia cautelare in carcere. Adesso è al Don Bosco.