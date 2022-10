Gruppo Lapi e Npa Mosè donano camici all'IT Cattaneo

È un camice bianco che ha il sapore di inizio scuola. Si è rinnovata anche quest’anno la collaborazione tra le aziende del Gruppo Lapi e l'Istituto Tecnico "Carlo Cattaneo" di San Miniato, con la donazione dei camici da laboratorio a studenti e studentesse delle classi prime dell’indirizzi "Chimica e materiali" e "Biotecnologie sanitarie".

Questa volta sono stati la Figli di Guido Lapi, azienda storica della holding specializzata nel commercio di tannini, e Npa Mosè, laboratorio creativo dove si personalizzano pellami e tessuti per la moda, a regalare ai ragazzi la fornitura i camici a loro utili per affrontare le ore di lezione in laboratorio. Un oggetto che accompagnerà gli studenti nelle loro attività scolastiche appena iniziate.

“Un omaggio simbolico che rappresenta la vicinanza del Gruppo Lapi agli studenti che muovono i primi passi nel loro percorso scolastico nel campo della chimica”, ha commentato Francesco Lapi, responsabile del Progetto Giovani, l’organismo attraverso il quale da anni Lapi Group porta avanti iniziative e progetti in ambito formazione e non solo. “Il nostro rapporto con l’Istituto Cattaneo è ormai consolidato. Parte a inizio anno scolastico con la donazione dei camici, ma continua con le visite in azienda e le possibili esperienze di stage e alternanza scuola-lavoro che spesso si attivano durante a fine percorso di studi di questi ragazzi”.

La consegna dei camici è avvenuta presso l'Auditorium della scuola martedì 4 ottobre 2021 alla presenza del nuovo dirigente scolastico Salvatore Picerno, di alcuni docenti, dei quasi 70 studenti delle classi prime. In rappresentanza del Gruppo Lapi, Francesco Lapi insieme a Stefano Pinori e Tiziana Oliveri della Figli di Guido Lapi e Mosè Piccolo, della Npa Mosè, hanno parlato ai ragazzi spiegandogli le proprie attività e invitandoli a visitare le sedi produttive

L'Istituto ringrazia le aziende che hanno fornito i materiali in attesa di rincontrarle nei prossimi mesi per l’iniziativa “Fabbriche Aperte”.

Fonte: Ufficio stampa