Madonna del Rosario, cambia la viabilità a Empoli

Domenica 9 ottobre 2022, è in programma a Empoli la processione della festa patronale della Madonna del Rosario. Per consentire lo svolgimento della manifestazione, tutelando la sicurezza della circolazione stradale e di tutti i fedeli partecipanti, si è reso necessario adottare alcuni provvedimenti in materia di traffico e viabilità, come disposto con ordinanza 508 del 4 ottobre 2022..

In particolare, l'ordinanza dispone l'adozione dalle ore 16.30 alle ore 18 del 9 ottobre 2022 della sospensione della circolazione veicolare per il tempo strettamente necessario al transito della processione, secondo il seguente itinerario: inizio dalla chiesa di San Pio V Papa, via Ponzano, via Meucci, via Martini, viale IV Novembre, via Bucherelli, via XXVI Dicembre, via Bartoloni, tornando indietro per via Meucci, via Ponzano fino alla chiesa parrocchiale.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa