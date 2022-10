Matteo Ciampalini dell'"Enriques" è terzo ai Campionati Nazionali di tennis a Palermo

La scuola di Castelfiorentino, vincitrice nello scorso anno scolastico prima delle fasi provinciali, poi interprovinciali e infine delle fasi regionali, ha avuto l'onore di rappresentare la Toscana per la categoria Allievi ed è stata ospitata in Sicilia dal 26 al 30 settembre nelle strutture sportive del Circolo Tennis Palermo.

Questi i campioni castellani: Massimo Ciampalini che ha giocato nel torneo a squadre come primo singolarista e nel torneo individuale; Alessandro Mochi secondo singolarista e Leonardo Mangini doppista. Grande è stata l'emozione per le due docenti Isabella Bartali e Daniela Casagli, che hanno seguito la squadra, nel veder giocare i propri alunni con la compostezza tipica di questo sport in cui l'autocontrollo e la forma mentis sono addirittura più importanti della tecnica.

La squadra dell'Enriques ha incontrato al suo esordio proprio i padroni di casa, ma i toscani non si sono fatti intimorire e si sono imposti sulla Sicilia sia nei due singolari che nel doppio conquistando il diritto, in questo torneo ad eliminazione diretta, di giocare con l'altra grande isola italiana, la Sardegna. Decisivo il match con il Trentino Alto Adige che visto la Toscana conquistarsi una meritatissima settima posizione in classifica nazionale del doppio e il terzo posto individuale di Massimo Ciampalini, con bronzo pienamente meritato.

Grande la soddisfazione di aver giocato, vinto, perso partite prevalentemente equilibrate nelle quali i ragazzi si sono arbitrati da soli con una maturità, una correttezza ed una totale assenza di contestazioni che non sono immaginabili nella maggior parte degli altri sport.

“Ho accolto con gioia ed orgoglio la notizia - ha dichiarato la Dirigente scolastica Barbara Degl’Innocenti- che conferma quanto la nostra scuola sia una palestra di giovani talenti, anche nel settore sportivo, grazie

all’impegno dei docenti. Ai nostri studenti, alle loro famiglie ed ai loro docenti il mio ringraziamento più sentito per questo premio e per le tante altre vittorie che ci rendono orgogliosi della nostra comunità scolastica.”

Fonte: Ufficio Stampa