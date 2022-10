Parte con slancio la stagione autunnale a La Calamita

E’ partita con una grande partecipazione la stagione autunnale de la Calamita odv. La scorsa domenica, complice la celebrazione della festa dei nonni, in piazza d’Acquisto, più di cento persone si sono trovate per il pranzo dell’anniversario dall’apertura del Centro, in un clima di festa e ritrovato coinvolgimento. Dall’omaggio personalizzato per la coppia nonno-nipote con ben 79 anni di differenza all’acclamazione della volontaria Carmela per il proprio impegno, entusiasmo e brio, non sono mancati momenti di leggerezza ed entusiasmo. Nelle prossime settimane, a partire dalla serata con giochi prevista per sabato 22 ottobre, ci saranno tanti altri appuntamenti per gli amici della Calamita che amano trascorrere delle ore in compagnia e spensieratezza. Gli ultimi due anni che hanno stravolto ogni ambito della quotidianità ed in particolar modo la vita di relazione, hanno modificato anche le abitudini degli amici che frequentavano il Centro di Aggregazione, gettandoli in un disincanto che ha ridotto lo slancio e le energie, che hanno contraddistinto i primi anni della costruzione del Centro-fanno sapere dall’organizzazione-ma al tempo stesso, la pandemia, pur mettendo in crisi molte certezze e mostrando altrettante fragilità della nostra epoca, ha innescato in tutte quelle persone che si sono trovate domenica, che collaborano, che sostengono e contribuiscono con il loro impegno a portare avanti i progetti de la Calamita odv, il desiderio semplice di ritrovarsi e di tornare ad apprezzare momenti di incontro.

Fonte: La Calamita - Ufficio stampa