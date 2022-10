Ritrovata dalla Polizia Municipale una persona scomparsa

Questa mattina, giovedì 6 settembre, la Polizia Municipale di Siena ha ritrovato una persona scomparsa. La segnalazione della scomparsa era giunta al Comando ieri sera, 5 settembre, intorno alle 23, dalla Questura di Siena. Si tratta di una giovane donna di 23 anni residente a Roma, che si era allontanata dalla propria residenza sempre nella giornata di ieri.

La ragazza è stata rintracciata in centro città dagli agenti della Polizia Municipale. Si è proceduto alla ricerca su Siena dopo l’ultima geolocalizzazione disponibile del suo cellulare. Una volta riconosciuta grazie anche alla foto segnaletica, la giovane è stata accompagnata negli uffici della Polizia Municipale. Qui, la donna, che non desta particolari preoccupazioni, è rimasta in attesa del 118 e successivamente trasportata in ospedale per ulteriori controlli e accertamenti. Nel frattempo i genitori, subito informati del ritrovamento della figlia, sono in viaggio verso Siena.

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Siena