Ripartono le attività del Centro Giovani di Avane

Il Centro Giovani Avane, è un servizio finanziato dal Comune di Empoli gestito dalla Cooperativa Sociale Il Piccolo Principe ed ha riaperto le sue attività per l’anno educativo 2022/2023.

La prima apertura del centro è stata Giovedì 22 Settembre e abbiamo visto come sempre l'entusiasmo di iniziare, la voglia di vedersi, di raccontarsi e insieme iniziare il nuovo anno educativo con gli educatori del Centro.

Vi ricordiamo le proposte del Centro:

Studio officina aperto tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 15 alle 17 su iscrizione

Spazi di Socializzazione e Percorsi dalle ore 17 alle 19 con laboratori, sport e percorsi di cittadinanza attiva.

Sport Inclusivi:

Calcio Sociale il Lunedì dalle 15 alle 17 e Giovedì dalle 17 alle 18:30

Social Volley il Martedì dalle 17 alle 18:30.

Sportello Punto Giovani su appuntamento, per compilazione di domande, pratiche, Cv, bonus per un supporto per giovani e famiglie.

Vi aspettiamo quindi per chi vuole partecipare con le proprie idee, le proprie proposte e la propria forza a questo progetto.

Per Info 0571/82403 o 334/8343218. oppure scrivete a cga@ilpiccoloprincipe.coop o a Centro Giovani Avane, via magolo, 32 Empoli

Sono aperte le iscrizioni.

Fonte: Ufficio stampa