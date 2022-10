Trofeo Enduro KTM 2022: il finale dell’edizione a Volterra

Nei giorni 8 e 9 ottobre a Volterra si disputerà l’ultima tappa del campionato nazionale di enduro KTM, HUSQVARNA e GASGAS.

In occasione dell’importante manifestazione motociclistica organizzata dai Motoclub di Follonica, Pomarance e Volterra, saranno apportate alcune limitazioni alle aree di sosta e alcuni cambiamenti nella circolazione cittadina già dal giorno di Venerdì 7 ottobre. Questo per permettere agli organizzatori di utilizzare gli spazi come area paddok, area di sosta e accoglienza.

Ci scusiamo per i disagi che potranno verificarsi, speriamo nella comprensione di tutti, consapevoli del fatto che stiamo tutti lavorando per un evento di rilevanza nazionale.

Per ridurre al minimo il disagio dei cittadini residenti, i parcheggi destinati alla sosta a pagamento (stalli blu) non compresi tra quelli chiusi per la manifestazione, saranno gratuiti per possessori di permesso RV (residenti Volterra) e R (residenti centro storico).

Saranno spenti i varchi elettronici per il controllo elettronico della ZTL dalle ore 14.00 di Sabato 8 ottobre alle ore 19 di domenica 9 ottobre 2022.

Inoltre sarà disponibile e gratuito il parcheggio temporaneo posto in Via Padre Eugenio Barsanti (S.P.15 km 0 + 850).

Di seguito le variazioni alla sosta e alla circolazione come da ordinanza Polizia Municipale n° 75 del 04/10/2022:

Istituzione del divieto sosta nel parcheggio posto in V.le F. Porretti, fronte Teatro Romano, dalle ore 14 di giovedì 6 ottobre alle ore 19 di domenica 9 ottobre;

Istituzione del divieto sosta dalle ore 7 di venerdì 7 ottobre alle ore 19 di domenica 9 ottobre nei seguenti parcheggi: Vallebona, riservato ai residenti; Gioconovo, lato monte e Valle; ex Macelli, Piazza Caduti Lager Nazisti (Porta Fiorentina); V.le dei Filosofi, ultimo tratto prima di Via del Golfuccio;

Istituzione del divieto di transito in V.le F. Porretti, eccetto residenti stessa via, mezzi pubblici e di pubblica utilità dalle ore 8 di venerdì 7 ottobre alle ore 19 di domenica 9 ottobre;

Istituzione del divieto di transito e sosta in Piazza Dei Priori dalle ore 14.30 di sabato 8 ottobre alle ore 19 di domenica 9 ottobre; Contestualmente in via dell’Ortaccio e Via delle Prigioni, nel tratto compreso tra via dell’Ortaccio e via dei Sarti, istituzione di senso unico alternato a vista con diritto di precedenza per i veicoli diretti in via Sarti; I suddetti obblighi, divieti e limitazioni, sono estesi anche agli autorizzati ex Ord. N. 64/90;

La sospensione del trasporto pubblico locale, gestito da Autolinee Toscane, sul tratto urbano di V.le F. Porretti, per la sola giornata di venerdì 7 ottobre 2022.