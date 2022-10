Abbandono di rifiuti a Pontedera, sopralluoghi nelle zone critiche

Giro di vite dell'amministrazione comunale di Pontedera verso il fenomeno dell'abbandono di rifiuti. In alcune zone della città, in prossimità dei cestini pubblici o negli spazi esterni a grandi condomini, vengono infatti lasciati, in maniera ciclica, sacchetti con spazzatura domestica indifferenziata, che spesso vanno ad accumularsi, diventando, oltre ad un pessimo biglietto da visita per l'immagine della città, una complicazione nella gestione della raccolta.

"E' una situazione intollerabile sulla quale adesso diciamo stop - dice il sindaco Matteo Franconi - chi non rispetta le regole rischia sanzioni salate. Abbiamo già individuato le zone critiche e sono partiti i sopralluoghi. Sarà possibile individuare i trasgressori anche con sistemi di controllo visivi. Insomma, lo diciamo chiaramente, diamo un giro di vite netto e deciso".

"Sul territorio comunale viaggiamo ben oltre il 70 per cento di raccolta differenziata - spiega l'assessore comunale all'ambiente Mattia Belli - e per questo ringraziamo i cittadini che correttamente smaltiscono usufruendo del servizio porta a porta. Un motivo in più per ribadire che l'abbandono di rifiuti domestici, nelle zone dove questo succede e che abbiamo monitorato, è veramente fuori luogo, oltre che incomprensibile, visto che per garantire l'igiene urbana investiamo risorse considerevoli."

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa