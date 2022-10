Arte, Vignali dagli Uffizi al museo Ghelli di San Casciano

Il flautista malinconico, pensoso e raffinato, dipinto da Jacopo Vignali, uno dei più grandi artisti della prima metà del Seicento fiorentino, continua a suonare le corde dell'anima di chi lo osserva e di chi lo ha amato come il docente, studioso, collezionista sancascianese, Carlo Del Bravo, scomparso da cinque anni, cui è dedicata la mostra allestita tra le sale del Museo d'arte Giuliano Ghelli di San Casciano in Val di Pesa. Si tratta di uno dei progetti artistici più rilevanti nel panorama nazionale, ideato e prodotto da Fondazione CR Firenze e Le Gallerie degli Uffizi nell'ambito del progetto Terre degli Uffizi, Musei diffusi che ha aperto i battenti da una settimana e sta già riscuotendo un ampio successo, attestato da un flusso costante e massiccio di visitatori. Sono centinaia gli appassionati provenienti da più parti della Toscana che in pochi giorni hanno gremito gli spazi espositivi del museo di via Lucardesi, diretto dalla storica dell'arte Nicoletta Matteuzzi, e la Chiesa di Santa Maria sul Prato, dove sono presenti alcune opere di Vignali.

Con il suo flautista, capolavoro scelto a simbolo dell'evento espositivo, il pittore degli affetti e dei sentimenti continua a diffondere le note dell'arte, a produrre emozioni e generare eventi culturali che ruotano intorno all'iniziativa, nell'ambito di un cartellone organizzato dal Comune di San Casciano in Val di Pesa. Sabato 8 e domenica 9 ottobre alle ore 11 sarà possibile partecipare ad una doppia visita alla mostra guidata dalla curatrice Donatella Pegazzano dell'Università di Firenze SAGAS. Nei weekend successivi, sabato 15 e sabato 22 ottobre alle ore 11, sarà il curatore Lorenzo Gnocchi dell'Università di Firenze SAGAS a condurre i visitatori alla scoperta della prestigiosa mostra di San Casciano.

Jacopo Vignali anche alla portata dei più piccoli con i laboratori creativi curati da Rebecca Serchi di Amisc, Amici del Museo di Impruneta e San Casciano "Marcello Possenti" APS. Sono due le occasioni dedicate ai visitatori in erba per far conoscere le opere di Jacopo Vignali, legate alla musica e alla rappresentazione degli stati d'animo. L'iniziativa "A ritmo di musica e colori" propone un laboratorio che incuriosirà le bambine e i bambini sulle tracce della conoscenza di Vignali, dei suoi soggetti e del legame tra musica e arte. Il laboratorio coinvolgerà i più piccoli dai sei anni e li metterà alla prova con pennelli e colori. L'attività accoglierà massimo 10 bambini per due ore di cultura e divertimento. La prenotazione è consigliata tel. 055 8256385, museo@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it.

“Una mostra bellissima che abbiamo l'onore di ospitare grazie al sostegno e al percorso di collaborazione avviato con la Fondazione CR Firenze e Le Gallerie degli Uffizi - dichiara l'assessore alla Cultura Maura Masini - intendiamo valorizzare questo importante evento artistico che sarà possibile visitare fino all'8 gennaio 2023 con una programmazione culturale costituita da approfondimenti, attività e visite che consentiranno al pubblico di ogni età di conoscere meglio l'artista e le sue opere, a tema sacro e musicale-allegorico, e riscoprire il nostro illustre concittadino, Carlo Del Bravo, pietra miliare nella storia dell'arte italiana”.

Fonte: Ufficio stampa