Biblioteca Empoli, il programma per una nuova settimana d’autunno

Cominciato da poco, il ricco programma di iniziative autunnali promosse dalla biblioteca comunale Renato Fucini in Sezione Ragazzi continua con una nuova settimana di appuntamenti e un evento speciale dedicato alle fiabe da non perdere.

Per tutto il mese di ottobre sarà proprio ‘La biblioteca come piace a te’ per ogni target di età, dagli 0 ai 17 anni, dai Baby M-assaggi di lettura per i piccolissimi al gruppo di lettura degli over 14.

La prossima settimana non mancheranno letture ad alta voce dell’Ora del Racconto, nella magica e suggestiva Torre, L’Ora del Fare nello spazio, le sferruzzanti con i loro lavori e la fiaba di questo mese sarà Prezzemolina.

Ecco che cosa bolle in pentola dal prossimo lunedì:

Lunedì 10 ottobre alle 15.30 un nuovo appuntamento con “Sferruzza, Sferruzza” e le super creative Sferruzzanti, nei locali della Biblioteca. Il gruppo tornerà con tanti consigli sulla maglia, sull’uncinetto e su tutto l’universo del “ferri e filo”.

Martedì 11 ottobre, alle 17, L'Ora del Racconto “Quanti Amici!” Questo pomeriggio nella Torre del racconto si parlerà di amici e dell’importanza dell'amicizia. Cosa siete disposti a fare per un’amica od un amico? Antonella vi aspetta con tante nuove storie da scoprire insieme (3-7 anni) – non occorre prenotazione

Giovedì 13 ottobre, alle 17, L'Ora del Fare “Little Space Invaders” Siamo nella settimana mondiale dello spazio, celebriamola insieme seguendo l’esempio dell’artista Space Invader! Con la bibliotecaria Giulia creeremo dei piccoli mosaici e invaderemo lo spazio attorno a noi! (6-10 anni - su prenotazione)

Sabato 15 ottobre, alle 17, evento speciale ‘Sibilla Natura. Barattoli Sonagli Carta e Pennarelli’. Un laboratorio teatrale per una narrazione corale. In questo laboratorio/narrazione le fiabe non sono solo narrate ma anche rielaborate insieme ai bambini, in una decostruzione e poi ricostruzione che farà conoscere più da vicino i protagonisti delle avventure raccontate, con particolare attenzione al ruolo degli elementi della Natura. La fiaba di questo mese sarà Prezzemolina, a cura di Katia Frese e associazione La Valigia Blu, da 5 a 11 anni su prenotazione.

Da segnalare un nuovo appuntamento di ‘Empolichescrive’, venerdì 14 ottobre 2022, alle 18, al cenacolo degli Agostiniani con Cristina Trinci e il suo libro “Incompiuta Bellezza”, su prenotazione al numero 0571 757840 o scrivendo a biblioteca@comune.empoli.fi.it .

LE VETRINE - La vetrina principale della biblioteca “Libri alla finestra” è dedicata ancora al ritorno sui banchi di scuola con tante proposte di libri e film. La vetrina della Sezione Ragazzi invece espone i libri selezionati dai nostri piccoli bibliotecari per un giorno di “Ti regalo un giorno da bibliotecario #bimbimbiblio” dal titolo *La scienza. Tra flora e fauna.

Inoltre in Sezione Ragazzi lo Scaffalino Verde sarà dedicato al progetto “Piantiamola. Ai confini del mondo”, allestito in occasione del compleanno dell’#Agenda2030 per lo sviluppo sostenibile. L'iniziativa è promossa dalla Regione Toscana assieme alle biblioteche che festeggiano il nuovo ruolo dell’#ecosistema nella nostra #Costituzione collaborando alla sua tutela. https://www.regione.toscana.it/-/piantiamola-ai-confini-del-mondo?fbclid=IwAR2NVYJz6NOBX_Avbqji9xX7HuF4CQBbCzKrDfk_EiwYSY1WnEfbBmnecVs .

ORARIO DI APERTURA - Si ricorda a tutti che l’orario della Sezione Ragazzi è: lunedì – venerdì 10-19 e sabato 9-13 16-20. L’orario in vigore per la Sezione generale della Biblioteca è: lunedì – venerdì 9-20 e sabato 9-13 16-20.

Per prenotarsi alle iniziative: sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it, 0571 757873.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa