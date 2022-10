Bocconi avvelenati ad Arezzo, muore una cagnolina: indagini in corso

Una cagnolina ad Arezzo è morta dopo aver ingerito dei bocconi avvelenati. Le esche, spiega una nota del Comune, sono state ritrovate nei pressi di via Umbria, via Genova e via Bologna. Alle segnalazioni che si sono moltiplicate nelle ultime ore l'assessora alle politiche per la tutela e la difesa degli animali, Giovanna Carlettini, ha risposto attivando la polizia municipale e le guardie zoofile per intervenire nelle aree riguardate dalla presenza dei bocconi velenosi.

"Disseminare esche tossiche col solo fine di fare del male agli animali è un gesto vile e riprorevole, oltre che costituire reato" ha dichiarato l'assessora Carlettini. "Si tratta di azioni deprecabili, pericolose e di assoluta inciviltà. Purtroppo continuano a ripetersi e per questo è necessaria la massima attenzione da parte dei proprietari di cani e non solo - conclude Carlettini - poiché costituiscono una vera insidia per tutti".