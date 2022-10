Caro Bollette, allarme dei comuni toscani. Barnini: "Intervenga il Governo"

Il caro bollette spaventa i comuni toscani. Il rischio è quello di mandare in tilt i bilanci e mettere in pericolo i servizi. Anci Toscana dice la sua, grazie a Brenda Barnini, sindaca di Empoli e delegata Anci Toscana alla Finanza locale.

Anci tiene in considerazione che attualmente il costo energetico annuo dei comuni è in media di 1.8 miliardi. Nel 2022 l'incremento supererà il cento per cento. "Per Anci è necessario almeno un altro miliardo per per chiudere bilanci di quest’anno e per impostare quelli del 2023. Una grave crisi, visto che per i Comuni finora sono stati previsti circa 800 milioni di compensazioni, ma 510 devono ancora arrivare".

“E’ una situazione che si fa ogni giorno più insostenibile - spiega Brenda Barnini -. I sindaci stanno cercando in ogni modo di risparmiare energia, partendo dalla riduzione dei tempi dell’illuminazione pubblica; e c’è già chi è dovuto intervenire con la forzata chiusura delle piscine comunali. E’ vero che negli ultimi anni si è investito in energie alternative, grazie ai piani di efficientamento energetico; e come Anci Toscana cerchiamo di aiutare i Comuni a risparmiare con il servizio di ‘accompagnamento’ al Cet, il Consorzio Energia Toscana; ma certo non basta. Chiediamo con urgenza al governo di intervenire, siano veramente preoccupati”.