Crolla tetto dopo l'incendio, feriti tre vigili del fuoco

Brucia il solaio e crolla il tetto di un appartamento nel borgo storico di Pitigliano: feriti 3 vigili del fuoco.

Il fatto è accaduto ieri sera alle 21 nel vicolo Zaccheo. Sul posto i vigili del fuoco anche da fuori Toscana con iil distaccamento di Orbetello, di Sorano e Gradoli del comando di Viterbo.

L'incendio è su due livelli sfalsati dello stesso appartamento, abitato da una donna e dai suoi due figli. Questi non sono rimasti feriti. Dopo l'incendio parte del tetto è crollato, così come il solaio. I tre vigili del fuoco feriti, su 20 intervenuti, sono finiti in pronto soccorso. Sul posto anche i carabinieri e un assessore del Comune di Pitigliano.