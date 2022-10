Danneggiamenti nell'Empolese e nelle scuole di Vinci, 21enne resta in carcere

Nei mesi scorsi era già stato denunciato, arrestato e sottoposto alla misura di custodia cautelare in carcere. Ieri i carabinieri della stazione di Vinci hanno dato esecuzione ad un ordine di custodia cautelare in carcere, emesso dalla Procura della Repubblica di Firenze, nei confronti di un ventunenne. Il giovane durante l'estate, tra giugno e agosto, si era reso responsabile di svariati furti e danneggiamenti sul territorio, in esercizi commerciali, scuole e palazzetti dello sport tra i comuni di Vinci, Empoli e Capraia e Limite. Denunciato anche per occupazione di edifici scolastici, il 30 agosto scorso fu arrestato sempre dai militari di Vinci, per danneggiamento aggravato ai danni di una scuola. Già sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, dopo la violazione della misura di presentazione alla polizia giudiziaria, ieri il giovane è stato raggiunto dall'ulteriore provvedimento, emanato in seguito all'accertamento di più condotte criminose.

Il 21enne rimarrà dunque nel carcere di Firenze Sollicciano, a disposizione dell'autorità giudiziaria. I procedimenti penali nei suoi confronti, spiega una nota dei carabinieri, sono attualmente pendenti e in fase di indagini, l'effettiva responsabilità sarà vagliata nel corso dei successivi processi e non sono esclusi ulteriori sviluppi investigativi e probatori, anche in suo favore.