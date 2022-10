Di Giorgi nuovo presidente del Conservatorio Cherubini e dell'Isia

Rosa Maria Di Giorgi ha ricevuto la doppia nomina a nuovo presidente del conservatorio Cherubini di Firenze e dell'Isia, l'Istituto superiore per le industrie artistiche.

La nomina congiunta a capo delle due istituzioni cittadine è il primo passo verso la costituzione del politecnico delle Arti e del design di Firenze che vedrà accademia delle Belle Arti, conservatorio ‘Luigi Cherubini’ e Isia coinvolti in un unico progetto formativo universitario in ambito artistico e progettuale, primo in assoluto sul territorio italiano. Le due istituzioni, infatti, dovrebbero successivamente confluire nel Politecnico delle arti e del design che coinvolgerà anche l’Accademia di Belle Arti.

“Il progetto del politecnico delle Arti rappresenta una frontiera dell’alta formazione molto attesa in Toscana e nel paese – ha commentato Cristina Giachi, congratulandosi e augurando buon lavoro a Di Giorgi – e sono sicura che Rosa Maria Di Giorgi per la sua esperienza professionale e politica saprà promuoverlo con energia e capacità d’innovazione”.

Anche il presidente della Toscana Eugenio Giani esprime soddisfazione per la duplice nomina di Rosa Maria Di Giorgi. “Un ruolo che si addice alla sua personalità e alle sue competenze. Sono sicuro che, grazie alla sua professionalità e passione, saprà onorare questo nuovo e prestigioso incarico nel modo migliore. Conosco Rosa Maria da tantissimo tempo - ha concluso Giani - e ne ho apprezzato le doti di grande lavoratrice. Grazie alle sue molteplici esperienze finora maturate, al suo rigore morale e alla sua enorme professionalità non potrà che aiutare a crescere ancora queste istituzioni. Il lavoro che queste stanno portando avanti porterà alla creazione di un progetto formativo universitario unico nel suo genere in Italia”.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa