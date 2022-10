Empoli Pallavolo ai nastri di partenza: il roster

E’ ai nastri di partenza della nuova stagione sportiva la Toyota Scotti 2.0, la squadra dell’Empoli Pallavolo che milita nel Campionato regionale di serie C 2022/2023 girone B. La rosa è stata decisamente rinnovata rispetto alla precedente, con una preponderanza di atlete molto giovani attinte dall’Under 18 della società giallonera. La formazione giocherà la sua prima partita sabato 8 ottobre alle 21.15 in trasferta a Borgo a Buggiano dove al Palasport si confronterà con le padrone di casa dell’AM Flora Buggiano.

Il nuovo roster vede riconfermato il capitano Giorgia Buggiani (alzatrice) ed è composto inoltre da Giada Cappelli (libero), Camilla Fabbri (opposto), Alice Falchi (schiacciatrice), Melissa Fantino (opposto), Sophia Gori (opposto), Alessia Lotti (schiacciatrice), Rebecca Maccelli (schiacciatrice), Ilaria Macchi (schiacciatrice), Margherita Romanelli (centrale), Vittoria Sabatini (centrale), Chiara Tagliavia (centrale), Aurora Tortorelli (alzatrice), Carlotta Vasco (centrale) e Vittoria Vitrò (libero).

“A livello di strategia il progetto continua seguendo sempre il filo conduttore della prima squadra che partecipa al Campionato Nazionale di serie B2 ossia puntare su un mix di atlete con esperienza pluriennale ed altre giovanissime dando a queste ultime l'opportunità di crescita – spiega il Presidente dell’Empoli Pallavolo, Antonio Genova – Siamo rimasti soddisfatti dell’operato dell’allenatore Paolo Pocai, tanto da riconfermarlo già a metà della scorsa stagione. E’ un tecnico che ha saputo ben interpretare la filosofia e gli obiettivi della nostra società, entrando subito in sintonia con tutto l'ambiente giallonero. Per questo ritengo che sia senza dubbio un rapporto di reciproca soddisfazione e che la rinnovata fiducia nei suoi confronti sia ben riposta. Le aspettative per questo Campionato sono quelle di raggiungere una posizione di tutto rispetto insieme alla contestuale crescita tecnica, e non solo, dell'intero gruppo”.

Paolo Pocai, classe 1971 ed ex giocatore presso società lucchesi in serie C, è entusiasta di cominciare una nuova avventura tra le fila dell’Empoli Pallavolo ed entra subito nel merito del suo incarico.

“Questo per me è il primo anno vero e proprio considerato che nella passata stagione sono subentrato al precedente allenatore solo a metà Campionato – commenta coach Pocai – speriamo di fare un bel lavoro. C’è stata un’ottima collaborazione con Marco Dani, l’allenatore dell’Under 18 per individuare le ragazze che potevano entrare nella rosa, considerando che alcune di loro sono state confermate nella prima squadra di B2 e quindi abbiamo dovuto sostituirle con atlete provenienti per la maggior parte dall’Empoli Pallavolo. Abbiamo cercato di alzare il livello e sono molto ottimista perché il gruppo che abbiamo creato dovrebbe essere malleabile nel senso di plasmabile sulla base dei progetti della società, con tanta voglia di farsi valere. Io mi trovo benissimo e nonostante gli anni di esperienza sono sempre pronto a mettermi in gioco, nella convinzione che non si finisca mai di imparare”.

Fonte: Ufficio stampa