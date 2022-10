Furto di bici all'attaccante del Pisa Torregrossa, la municipale gliela restituisce

Una disavventura fuori dal campo ha visto protagonista Ernesto Torregrossa, attaccante del Pisa. Il 21 settembre in Corso Italia qualcuno ha rubato la bici elettrica alla punta nerazzurra, un mezzo a cui lui teneva perché era un regalo dei genitori per il compleanno.

Il mezzo, dal valore di tremila euro, è stato trovato pochi giorni dopo dalla polizia municipale in piazza Vittorio Emanuele. Alla guida della bici è stato sorpreso un uomo della zona, che non ha saputo giustificare il possesso del veicolo ed è stato denunciato per ricettazione.

La municipale ha poi capito che la bici era quella dell'attaccante e gliel'ha restituita. Giovedì 6 ottobre Torregrossa è tornato in possesso della bici e ha ringraziato la municipale.