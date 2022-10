Maltratta e picchia la nonna, arrestato a Sesto Fiorentino

Avrebbe maltrattato la nonna, picchiandola e sottraendole denaro e beni preziosi. La vicenda risale al 29 settembre e ora il nipote, un 23enne fiorentino, è stato arrestato per maltrattamenti nei confronti dell'anziana di 82 anni. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto la misura di custodia cautelare in carcere per il 23enne, che ha problemi di tossicodipendenza e già gravato da una condanna definitiva a 2 anni e 8 mesi per rapina a un'anziana.

I maltrattamenti sarebbero andati avanti da circa tre anni, fino all'episodio che ha spinto la nonna a denunciare il nipote. Il 23enne, secondo quanto ricostruito, rientrato a casa si sarebbe infuriato con l'anziana donna perché non era andato a prenderlo in auto e l'avrebbe colpita con due schiaffi. Una volta andato in camera da letto, l'anziana si è recata in Commissariato a Sesto Fiorentino per denunciarlo. Agli agenti avrebbe riferito che l'episodio era solo l'ultimo di una serie di aggressioni iniziate nel 2019 e mai denunciate. Nel tempo il giovane avrebbe preso alla nonna denaro e gioielli e utilizzato senza il suo permesso il bancomat, tanto da farle cambiare quattro tessere. In altre occasioni l'avrebbe inoltre minacciata di morte con un coltello e colpita con uno spazzolone. Per sfuggire alle aggressioni, la donna si sarebbe ritrovata costretta a chiudersi più volte in una stanza, nell'attesa che il nipote si calmasse o uscisse di casa.