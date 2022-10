Molestò ragazzina 15enne a casa di amici: condannato 42enne empolese

Il tribunale di Firenze ha condannato a 4 anni un 42enne di Empoli accusato di aver abusato di una 15enne. Le molestie sono avvenute in provincia di Firenze la notte di Capodanno 2020, quando due coppie con figli avevano deciso di festeggiare insieme. Nella notte il figlio del padrone di casa sarebbe entrato nella camera della 15enne molestandola. La giovane si è svegliata e lo ha allontanato, per poi correre dai genitori raccontando ciò che era successo.

L'uomo all’inizio ha sempre respinto le accuse poi si era accordato con la procura per due anni, ma il gup non ha ratificato il patteggiamento ritenendo non congrua la pena vista l’età della giovane vittima. Dopo questo diniego l'uomo avrebbe ammesso di aver molestato la ragazzina e ha chiesto e ottenuto di essere giudicato con rito abbreviato.

La sentenza ha stabilito anche una provvisionale di 16.000 euro a carico del 42enne, oltre alla pena del carcere.