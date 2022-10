Nasconde 350 g di marijuana in casa a Cerreto Guidi, arrestato

Un 52enne è stato arrestato ieri mattina dai carabinieri di Cerreto Guidi e del Norm di Empoli perché in casa sua nascondeva tre etti e mezzo di marijuana.

I carabinieri sono intervenuti a Cerreto Guidi per degli accertamenti. Sul conto del cinquantenne c'erano già svariati precedenti penali. In una scatola di latta nascosta in una delle camere è stata trovata una busta di cellophane sigillata con 340 grammi di marijuana.

Dopo aver disposto l'arresto, i militari hanno accompagnato l'uomo nel carcere fiorentino di Sollicciano a disposizione dell'autorità giudiziaria.