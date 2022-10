"Nati per leggere": al via il corso per diventare volontari

Sono aperte le pre-iscrizioni al corso per diventare volontari di ‘Nati per Leggere’. Il corso si svolgerà in modalità ‘formazione a distanza’ su piattaforma Moodle al quale seguirà anche un incontro in presenza e ha lo scopo di far conoscere il programma ‘Nati per leggere’ e la sua attuazione, ma anche i benefici della lettura in età precoce, lo sviluppo del bambino, il ruolo dei volontari e la collaborazione con gli operatori, nonché la produzione editoriale selezionata per la fascia da 0 a 6 anni, le modalità di lettura e la comunicazione efficace per la promozione della lettura in famiglia.

‘Nati per leggere’ è, infatti, un programma – attivo dal 1999 – promosso dall’Associazione culturale pediatri (Acp), dall’Associazione italiana biblioteche (Aib) e dal Centro per la salute del bambini (Csb): il cuore del programma è la lettura in famiglia fin da piccoli, intesa come momento che crea relazione e intimità tra adulto e bambino. Iniziare a leggere quotidianamente ai bambini e alle bambine fin da piccoli e, prima ancora, nella pancia della mamma, costituisce, di fatto, una grande opportunità di sviluppo cognitivo, relazionale e sociale.

Il corso è articolato in due parti: una prima formazione a distanza, con visione in autonomia di video formativi su piattaforma Moodle, della durata di 8 ore e una seconda parte con un incontro di 6 ore in presenza che si svolgerà sabato 3 dicembre dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16, nell’Antica Armeria di Palazzo Ducale.

Per accedere a questo percorso formativo gratuito è necessaria una pre-iscrizione, il cui modulo è richiedibile scrivendo alla mail ragazzi@bibliotecaagora.it. Saranno ammessi 25 partecipanti al massimo che saranno selezionati sulla base delle indicazioni fornite al momento della pre-iscrizione che si concluderà lunedì 24 ottobre.

Per maggiori informazioni si può contattare Francesca Monaco (ragazzi@bibliotecaagora.it) e per informazioni sul progetto locale di Nati per leggere, Patrizia Pieroni (patrizia.pieroni@ucgarfagnana.lu.it).

Fonte: Provincia di Lucca - Ufficio Stampa