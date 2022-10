Organo, concerto di Leisbert Moreno a Fucecchio

Sarà il giovanissimo organista dell’Ecuador Leisbert Antonio Moreno Guillén a tenere il concerto Venerdì 14 Ottobre 2022 alle ore 21:15 nella Chiesa Collegiata di Fucecchio.

Classe 1996 Leisbert vanta già un curriculum estremamente ricco alla sola età di 26 anni:

nasce a Portoviejo in Ecuador ma vive da molti anni a Roma. Studia al conservatorio “Constantino Mendoza” (Portoviejo, Ecuador) nelle classi di pianoforte e sassofono. Si reca in Italia e studia organo presso la Scuola diocesana di musica “Santa Cecilia” (Brescia) sotto la guida di M° Giancarlo Parodi. Successivamente, presso Pontificio Istituto di Musica Sacra (Roma) consegue il baccalaureato in organo sotto la guida di M° Theo Flury OSB.

A Maggio del 2022 ottiene, presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra (Roma), la licenza in organo con la specializzazione in improvvisazione, composizione e organo liturgico sotto la guida di M° Theo Flury OSB, M° Federico del Sordo, M° Roberto Marini.

Fin da subito dimostra una spiccata sensibilità per la musica Sacra e la Liturgia che lo vedono chiamato a ricoprire prestigiosi incarichi quali:

Musicista liturgico (direttore di coro, organista, compositore) presso la Parrocchia San Francesco d’Assisi a Monte Mario (Roma), Organista sostituto Chiesa di Sant’Anna dei Palafrenieri Città del Vaticano, Direttore di coro Latinoamericano (Roma), Direttore del Coro Soñero sostenible de la FAO STAFF COOP (Roma), Musicista liturgico (direttore di coro, organista) Parrocchia dei Sacri cuori di Gesù e Maria (Roma), Organista liturgico Sant’Andrea delle Fratte (Roma), Organista titolare aggiunto San Luigi dei francesi (Roma).

Ha partecipato a Master-class internazionali in Francia, Germania, Svizzera che lo hanno visto approfondire la musica francese del romanticismo con Daniel Roth, la musica tedesca in epoca barocca con Ulltich Böhme, la musica tedesca del romanticismo con Winfried Bönig, tecniche dell’improvvisazioni liturgiche con Willibald Guggenmos e Jean-Paul Lécot.

Svolge una intensa attività musicale e concertistica in Italia e all’estero dove porta la ricchezza delle musiche per organo, l’originalità delle improvvisazioni e delle sue composizioni.

Fonte: Ufficio stampa