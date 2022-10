Piantagione di canapa nel Padule di Fucecchio, 5 arresti e 300 kg di marijuana sequestrati

Sequestrate 500 piante di canapa indiana e 5 persone (2 di origine calabrese, 2 della provincia di Pistoia ed un cittadino albanese) arrestate per produzione e traffico di stupefacenti dalla guardia di finanza di Lucca su indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze.

Le indagini avviate già a febbraio 2022 hanno portato a scoprire tutto il ciclo produttivo. L'impianto dei semi era custodito al chiuso fino al trapianto dei germogli in un campo protetto dalla boscaglia nel Padule di Fucecchio, nell'area di Ponte Buggianese.

Gli indagati si occupavano di fare crescere le piante, annaffiandole e provvedendo alla fertilizzazione. A settembre le piante avevano raggiunto i 2 metri di altezza, dunque è stata disposta la raccolta e a seguire l'essiccazione. Era stato scelto un capannone a Ponte Buggianese dopo sistemare le piante.

Proprio in quel locale è avvenuta una perquisizione della Dda di Firenze e sono scattati gli arresti. Ben 250 kg (peso delle sole foglie) di canapa era già stata sistemata all’interno del capannone per la fase dell’essiccazione. La tranche più consistente, quantificata in circa 400 piante per un peso complessivo (a lordo) di circa 1.000 kg. è stata rinvenuta nel campo dove era ancora in attesa di essere raccolta e trasportata e sistemata anch’essa nel capannone per la successiva essiccazione.

Le piante di cannabis sottoposte a sequestro avrebbero reso un quantitativo stimato di circa 300 kg. di marijuana, che venduta al dettaglio avrebbe fruttato una cifra vicina al milione di euro. Sono state, inoltre, eseguite perquisizioni presso le abitazioni private dei soggetti tratti in arresto, rinvenendo ulteriori kg. 2,2 di marijuana già confezionata e pronta per la vendita.

L’intervento ha richiesto l’impiego di circa 25 militari e 10 autovetture del Nucleo PEF, con l’ausilio, di un elicottero della Sezione Aerea di Pisa e di una unità cinofila del Gruppo di Pisa.