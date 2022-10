Si rinnovano i fontanelli di Fiesole

Ogni promessa è debito. Fin dai primi giorni successivi all’ingresso del Comune di Fiesole tra i Comuni della grande famiglia Publiacqua, l’azienda si era presa l’impegno di rinnovare e rendere più efficienti i fontanelli delle Caldine e di Compiobbi.

Un impegno, una promessa, a cui oggi teniamo fede sostituendo i vecchi fontanelli delle due località con due, non solo nuovi, ma anche omogenei agli altri già installati negli altri 45 Comuni gestiti e quindi dotati di sistemi di filtrazione avanzati (filtrazione su carboni attivi, ultrafiltrazione su membrana, sterilizzazione UV), capaci di erogare acqua refrigerata, naturale e/o addizionata con CO2 e telecontrollati, in modo da renderne rapida ed efficiente la manutenzione.

LE TEMPISTICHE

L’obiettivo è inaugurare i due rinnovati fontanelli di Fiesole ai primi di novembre. Un obiettivo calibrato sulle tempistiche dei lavori previsti nei due siti interessati.

IL FONTANELLO DELLE CALDINE

Il primo Fontanello ad essere rinnovato sarà quello delle Caldine. La vecchia infrastruttura sarà smontata dal 10 ottobre ed immediatamente dopo avranno inizio i lavori edili per la posa del nuovo Fontanello che, salvo problemi al momento non prevedibili, avverrà tra il 17 ed il 21 ottobre prossimi.

IL FONTANELLO DI COMPIOBBI

Sarà poi la volta del Fontanello di Compiobbi ad essere smontato (a partire dal 17 ottobre) e quindi sostituito con la nuova struttura il cui montaggio è previsto dal 24 al 28 ottobre prossimi.

FONTANELLI PUBLIACQUA: UNA STORIA DI SUCCESSO

Nel complesso dei 46 comuni dove Publiacqua gestisce il servizio, sono oggi installati 110 fontanelli (a cui vanno sommati i due del Comune di Fiesole oggetto dei lavori descritti sopra) che nel periodo 2017- 2022, pur con gli effetti della pandemia, hanno erogato circa 166 milioni di litri di acqua con un risparmio per l’ambiente di oltre 110 milioni di bottiglie di plastica da 1,5 litri non prodotte, trasportate e smaltite, e per le tasche delle famiglie del nostro territorio di oltre 34,8 milioni di euro dati dal mancato acquisto delle stesse bottiglie.

Numeri quelli appena elencati che diventano ancora più importanti se si considera che per produrre 25 bottiglie di plastica da un litro e mezzo, occorrono 2 chilogrammi di petrolio e 17 litri e mezzo di acqua. È sufficiente moltiplicare questi pochi numeri per i milioni di bottiglie consumate ogni anno per avere l’idea della dimensione del risparmio ambientale: meno consumo di risorse e meno rifiuti.

“Esprimo soddisfazione per questo ottimo risultato raggiunto dopo l’arrivo di Publiacqua a Fiesole – dice Anna Ravoni, Sindaco del Comune di Fiesole - Abbiamo già fatto richiesta all’azienda per un nuovo fontanello per la frazione di Girone e stiamo individuando risorse e tempi necessari. Ricordo infatti che con i due Fontanelli che andiamo a rinnovare in questi giorni, Fiesole ha già raggiunto la quota prevista dalle indicazioni dell’Autorità Idrica Toscana per la realizzazione di questi impianti e, quindi, per le future installazioni dovranno essere individuate le necessarie risorse”.

Fonte: Publiacqua - Ufficio stampa