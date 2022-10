I sindaci del Cuoio ringraziano il preside Frosini, giunto alla pensione

Una piccola cerimonia di saluto per ringraziare il preside Alessandro Frosini, in pensione dal 1 settembre scorso, che per dieci anni ha guidato l'IT "Cattaneo" di San Miniato. Le amministrazioni del Comprensorio del Cuoio hanno voluto donargli una targa in argento sulla quale hanno riportato parole di ringraziamento per gli anni trascorsi al timone di uno degli istituti superiori con il maggior numero di iscritti del territorio.

Presenti oltre al sindaco di San Miniato Simone Giglioli, la vicesindaca Elisa Montanelli e l'assessore Loredano Arzilli, anche il sindaco di Castelfranco di Sotto Gabriele Toti, il vicesindaco di Santa Croce sull'Arno Marco Baldacci e il sindaco di Montopoli in Val d'Arno Giovanni Capecchi.

"Alessandro Frosini ha dimostrato grande professionalità, impegno, onestà e umiltà, educando generazioni di alunne e alunni che oggi rappresentano il futuro del nostro Paese - hanno dichiarato gli amministratori -. Ha mostrato sempre una grande disponibilità e una fattiva collaborazione con le nostre amministrazioni, e ci ha coinvolto fattivamente in molte esperienze didattiche, spesso anche sperimentali, che hanno mostrato la sua capacità di avere una visione della scuola come luogo che si rinnova e si reinventa per stare al passo con i grandi cambiamenti che avvengono intorno a noi. Per queste ragioni abbiamo pensato di ringraziarlo con un piccolo pensiero che vuole essere anche un augurio per la sua vita futura".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa