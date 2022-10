Tentata violenza sessuale su una 17enne alla periferia di Firenze

Una 17enne è stata aggredita per una violenza sessuale non andata a compimento mentre stava andando a scuola alla periferia di Firenze. I fatti risalgono al 4 ottobre scorso ma la notizia è emersa solo ora. I carabinieri stanno effettuando degli accertamenti in merito.

La giovane alle 7.15 del mattino sarebbe stata palpeggiata e l'uomo avrebbe tentato di toglierle i pantaloni. Le grida di lei l'hanno messo in fuga. A chiamare i carabinieri è stato un compagno di scuola. La giovane è stata soccorsa all'ospedale di Careggi, fortunatamente non aveva segni di lesioni.