Trasporta in auto 200 chili di surgelati a Prato: denunciato l'autista

Duecento chili di prodotti alimentari surgelati in un'auto famigliare. È così che li trasportava, senza rispettare nessuna norma igienico-sanitaria, un uomo di nazionalità cinese fermato lunedì scorso in via Dei Fossi dagli agenti del Reparto Motociclistico della Polizia Municipale.

Gli agenti hanno intimato l'alt all'auto guidata dall'uomo. Una volta fermata, hanno accertato che trasportava, stipata in numerose scatole di cartone, una notevole quantità di alimenti surgelati, circa 2 quintali tra carni e prodotti ittici, molti dei quali maleodoranti ed in fase di scongelamento.

Visto il quantitativo della merce destinata alla vendita ed il suo stato di conservazione, gli agenti hanno richiesto l'intervento del personale del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL, Unità Funzionale Sicurezza Alimentare, per i controlli di competenza, all'esito dei quali sono stati posti sotto sequestro i surgelati per motivi igienico-sanitari e dovranno essere distrutti.

All'uomo alla guida, che trasportava l'ingente quantitativo di surgelati, oltre il sequestro della merce, sono state contestate pesanti sanzioni di carattere amministrativo previste per il trasporto con veicolo non idoneo e anche la denuncia all'autorità giudiziaria.

Fonte: Comune di Prato - Ufficio Stampa