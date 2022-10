Abbandonano 64 sacchi di rifiuti speciali per la strada a Vinci, individuati e denunciati

Lungo via Mercatale sono stati trovati 64 sacchi di rifiuti speciali contenenti scarti di lavorazioni di borse ed accessori di pelletteria. L'indagine della polizia municipale ha permesso di risalire ai responsabili che sono stati denunciati all'autorità giudiziaria: ai responsabili è stata intimata la rimozione dei rifiuti con spese a loro carico e il conferimento in un centro di raccolta autorizzato, oltre ad una sanzione di 6.500 euro. L'area è stata quasi tutta bonificata.

“Ringrazio la polizia municipale per il lavoro svolto – ha commentato il sindaco di Vinci Giuseppe Torchia -. Grazie alla loro professionalità siamo riusciti a risalire a queste persone che, in modo poco civile, hanno gettato dei rifiuti speciali lungo la strada. I rifiuti non sono stati subito rimossi per un motivo: avevamo buone speranze di individuare l'autore e fargli ripulire il tutto. Così è stato. Attualmente l'area è stata quasi tutta bonificata: rimangono ancora dei rifiuti speciali che saranno rimossi nei prossimi giorni. Di certo noi continuiamo a vigilare per impedire questi reati, che vanno a svantaggio di tutta la comunità. A Vinci non c'è spazio per gli incivili”.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa