Cittadinanza onoraria a Nicola Gratteri, la delibera in consiglio comunale

La delibera per il conferimento della cittadinanza onoraria di Firenze al magistrato Nicola Gratteri andrà al voto nel consiglio comunale di lunedì 10 ottobre. L'altra delibera all'ordine dei lavori riguarda l'intervento edilizio diretto convenzionato per gli impianti sportivi Chimera (approvazione schema convenzione per la trasformazione dell’area).

La seduta, preceduta dall'ora dedicata al question time con inizio alle 14,30, si aprirà con comunicazioni e domande di attualità. Al termine, il ricordo dello storico Enzo Collotti nel primo anniversario della scomparsa, con il saluto del figlio Francesco Collotti e l’intervento della Professoressa Valeria Galimi, poi il dibattito in aula (per un massimo di 30 minuti).

Si passerà quindi all'esame e al voto sulle due delibere.

Disponibile la diretta youtube sul canale del Consiglio comunale: https://www.youtube.com/channel/UCXdLhwYzwI9159Ei7TDTn4w

Il dettaglio dei lavori al seguente link:

https://www.comune.fi.it/system/files/2022-10/2022.10.10%20-%20ordine_signed.pdf