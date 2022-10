Droga e clienti senza permesso di soggiorno: sospeso locale di Prato

Un locale a Prato ha visto la propria attività sospesa per 40 giorni in seguito a un controllo da parte dei poliziotti durante il quale sono stati rinvenuti vari tipi di droga. Gli agenti hanno trovato dosi di ketamina, ecstasy e Mdma, nonché circa 8.500 euro in contati, verosimile provento dell'attività di spaccio.

All’interno del locale, inoltre, sono stati sorpresi 14 cittadini cinesi non in regola con il permesso di soggiorno, che sono stati denunciati.

Il locale in questione, gestito da un 50enne cinese, ad agosto era già stato oggetto di una sospensione di 15 giorni dell'attività.