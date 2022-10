Fratelli d'Italia: "Alla scuola d'infanzia Pertini non ci sono materassini per far riposare i bimbi"

"Abbiamo appreso da alcuni genitori che all'interno della scuola dell'infanzia Pertini, situata in via Isonzo a Sorgane, non sono presenti i materassini su cui possono riposare i bambini nei momenti di pausa. Una mancanza grave; non sarebbe certo corretto né sano che i bambini riposassero sopra i banchi". La denuncia è del capogruppo di Fratelli d'Italia al Quartiere 3 Guido Cabrele insieme al capogruppo del partito a Palazzo Vecchio Alessandro Draghi. Due interrogazioni, al Consiglio di Quartiere e al Comune di Firenze, sono state annunciate sulla vicenda.

"Vogliamo sapere se la situazione sia davvero questa - dichiarano Cabrele e Draghi - e se così fosse, avere la certezza che si provvederà immediatamente a dotare la scuola di nuovi materassini per far riposare i bimbi".

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa