Gli Angeli del Bello di Firenze festeggiano 12 anni di attività

Oggi il parco dell’Anconella di Firenze si è trovato vestito di verde ed arancio, come le pettorine degli Angeli del Bello di Firenze, in occasione del 12esimo compleanno della Fondazione fiorentina che ha fatto del decoro urbano e del civismo la sua missione. Oltre 200 persone hanno partecipato alla festa, ed in un’atmosfera piena di energia, sorrisi e collaborazione, si sono impegnati organizzati in gruppi diversi su tutta l’area del parco. Guidati dal Presidente, Giorgio Moretti, che ha subito indossato i panni del volontario operativo, alcuni gruppi composti dai giovani studenti delle International School of Florence e dell’Interact Firenze Brunelleschi, con pennelli e vernici hanno ripristinato panchine, verniciato i giochi dei bambini e gli attrezzi sportivi presenti, e rimosso scritte ed adesivi.

La Fondazione è nata nel settembre 2010 con l'obiettivo di promuovere e coordinare progetti e azioni di volontariato urbano volti a migliorare il decoro e la bellezza della città di Firenze, favorendo così la partecipazione attiva dei cittadini alla cura dei beni comuni attraverso azioni concrete; in 12 anni di attività sono stati realizzati interventi su 500 km di strade, ripristinati 450.000 mq di superfici murarie, e si contano oltre 15 comuni grandi e piccoli affiliati su territorio nazionale (Ascoli Piceno, Napoli, Verona, Milano, Scandicci, Pontassieve, Bagno a Ripoli, Sam Giovanni Valdarno, etc..)

Oggi tanti volontari di ogni età hanno partecipato al Camminpulendo e, con raccattini, guanti e pettorine, hanno raccolto rifiuti lungo l’argine dell’Arno, nel parco, intorno alle fontane ed alle aree picnic, mentre i più piccini si sono divertiti sotto l’albero Raccontastorie, alle Giostrenascondino, alla Caccia ai rifiuti.

“Quale modo migliore per festeggiare le nostre attività se non tutti insieme perché effettivamente dopo tanti anni, avere ogni giorno 50 gruppi che operano in tanti luoghi diversi della città e donano loro tempo ed energie al bene comune, non è affatto scontato – ha dichiarato il Presidente della Fondazione, Giorgio Moretti, che oggi conta 3.500 iscritti-. Una parete ripristinata non ti ringrazia, un’aiuola pulita non ti abbraccia..ma la città intera ne guadagna! Per questo oggi siamo qui a festeggiare tutti insieme l’impegno quotidiano. Non posso dire di avere un episodio a cuore piuttosto di altri; mi rende ogni giorno orgoglioso, anzi ci rende orgogliosi l’attività costante, le tante piccole cose di tutti i giorni. Il grande valore di questi 12 anni di Fondazione credo proprio sia la continuità, la “resilienza” anche quando è stato difficile, e sappiamo bene che gli ultimi anni hanno provato tutti. Ma gli Angeli, dopo 12 anni, sono ancora tutti all’opera e lo fanno con piccoli gesti che tutti giorni portano un grandissimo risultato alla città; gesti non visibili ed eclatanti, ma che regalano sempre qualcosa di buono alla città. Nonostante i compleanni siano tempo di bilanci – ha concluso Moretti – io festeggio con un auspicio ed un appello: che il civismo trovi sempre terreno fertile, occuparsi di beni comuni sia sempre più contagio, e che fiorentini, turisti, aziende, si uniscano a noi con volontà e denari”.

Presente anche la vicesindaca Alessia Bettini che ha ricordato: “Gli Angeli del Bello sono una realtà preziosa, un gruppo instancabile di cittadini attivi che negli anni è cresciuto sempre di più. Non solo auguri di compleanno, a loro va un grande grazie per l’impegno che mettono da anni per decoro e bellezza della nostra città”.

Una festa per tutti allietata da musica, tra sacchetti colorati con rifiuti differenziati, bolle di sapone giganti, vernici e sorrisi, con merenda offerta da Mukki, resa possibile grazie alla collaborazione di Canottieri Comunali, Sc Firenze Sud, Agesci, Comitato Insieme per Gavinana, EcoSum, Anconella Garden, Mago Federico, Quartiere 3 ed il patrocinio del Comune di Firenze.

Fonte: Ufficio Stampa