Guasto sulla rete idrica a Campi: autobotte in via dei Confini

Publiacqua informa i cittadini del Comune di Campi Bisenzio che i problemi di approvvigionamento che si stanno registrando in via dei Confini sono causati da guasti sulla rete idrica che si stanno verificando dalla tarda serata di venerdì.

I tecnici stanno lavorando sui due guasti finali e lavoreranno ad oltranza fino alla fine delle operazioni di riparazione. Per limitare al massimo il disagio dei cittadini un’autobotte sarà posizionata a loro disposizione in via dei Confini all’angolo con via della Colonna.

Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questi problemi stanno creando loro.

Fonte: Publiacqua - Ufficio stampa