Le Case della Memoria partecipano alla Giornata delle famiglie al Museo

Anche molte Case della Memoria partecipano alla Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, in programma in tutta Italia domani. L’evento culturale promosso dall’Associazione Famiglie al Museo è tutto dedicato ai bambini e nasce con l’obiettivo di facilitare l’incontro tra le famiglie e i molti luoghi espositivi che arricchiscono il nostro Paese. Per educare i bambini, ma anche gli adolescenti della fascia di età 12-16, quali nuovi fruitori culturali e rendere i Musei e le loro proposte sempre più “family friendly”.

«È un’iniziativa importantissima per le Case della Memoria, da sempre convinte sostenitrici della necessità di educare le giovani generazioni alla riscoperta del passato – commentano Adriano Rigoli e Marco Capaccioli, presidente e vice presidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria -. Il futuro è nelle mani dei più giovani ed è nostro dovere accompagnarli in questo viaggio a ritroso nel tempo, attraverso il gioco e iniziative a loro dedicate, dando loro gli strumenti per tutelare ciò che abbiamo alle spalle».

Anche quest’anno sono numerose le case museo della rete delle Case della Memoria che hanno aderito all’iniziativa. Per un giorno apriranno così le porte alle famiglie proponendo visite didattiche, giochi a tema, iniziative speciali e attività pensate appositamente per l’occasione. Tutte all’insegna di “Diversi ma Uguali”, il titolo di F@Mu 2022. Un tema che parte dal presupposto che la valorizzazione della diversità (culturale, fisica, cognitiva) sia strumento indispensabile di inclusione sociale.

Fonte: Ufficio Stampa