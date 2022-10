Montespertoli incontra la scrittrice Sarah Savioli con il suo libro "La banda dei colpevoli"

Martedì 11 ottobre alle ore 18 presso il Centro Culturale "Le Corti" a Montespertoli, via Sonnnino 1, nell'ambito della rassegna Futura - Scrittori in rete, l’Associazione Culturale La Nottola di Minerva, con il contributo della rete Rea.Net, presenta: Sarah Savioli con il suo libro "La banda dei colpevoli", Feltrinelli. L'autrice dialoga con Stefano Miniati. Le letture di Federica Miniati.



La scrittrice Sarah Savioli, classe '74, si laurea a Parma in Scienze naturali, ottiene poi due master e per più di dieci anni lavora come perito tecnico scientifico forense, prima in collaborazione con il Dipartimento di Fisica dell'Università di Parma e con il ris dei Carabinieri, poi in libera professione. Per Feltrinelli pubblica i romanzi gialli "Gli insospettabili" nel 2020 e "Il testimone chiave" e "Tutto cambia!" che è la sua prima storia per bambini nel 2021. A luglio 2022 pubblica "La banda dei colpevoli": un thriller a tutti gli effetti, in chiave scherzosa, con dialoghi che coinvolgono tanti personaggi: "Oltre agli insospettabili aiutanti di sempre – Banzai il gatto, le tartarughe Tarta e Rughina, il poetico e strampalato cane meticcio Bergerac, il ficus adolescente e la piantaccia ormai matura – l’accompagnano nuovi testimoni chiave...".

Futura. Scrittori in rete è una rassegna letteraria per le Biblioteche della rete REA.NET (Capraia e Limite, Castelfiorentino, Castelfranco di Sotto, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Santa Croce sull'Arno, Vinci).

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa