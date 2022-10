Morti sul lavoro, flash mob a Firenze

Lunedì 10 ottobre Cgil, Cisl e Uil organizzano un flash mob a Firenze, dalle 9 alle 10, in viale Strozzi, nella piazzetta tra via del Pratello e via Ridolfi. Con lo slogan "Basta morti sul lavoro", l’iniziativa chiedere più sicurezza sul lavoro, ed è organizzata in vista della manifestazione nazionale sul tema in programma il 22 ottobre a Roma. Lunedì a Firenze, quindi, saranno illustrati i dati sulla situazione fiorentina circa gli infortuni sul lavoro, in aumento ribadiscono i sindacati, e saranno avanzate rivendicazioni alla politica.