Muore la scrittrice fiorentina Vanna Cercenà

L'autrice Vanna Cercenà si è spenta giovedì 6 ottobre a Firenze, da anni aveva scelto Montespertoli per abitare. Cercenà è autrice di numerosi racconti e romanzi per bambini e ragazzi, vincitrice nel 2015 del Premio Andersen come miglior scrittrice.



L’Amministrazione del Comune di Montespertoli esprime il proprio cordoglio alla famiglia e l’onore per il fatto che Vanna Cercenà abbia scelto Montespertoli come luogo del vivere per l'armonia del suo cuore e della sua mente. Il mondo della letteratura per ragazzi perde una persona di grande di spessore che ha saputo proporre testi narrativi capaci di catturare l'interesse dei giovani lettori facendo nascere in loro la passione alla lettura. Vanna Cercenà ha insegnato a tanti che leggere fa crescere meglio, educa e fa bene al cuore e Montespertoli per questo non smetterà mai di ringraziarla.



Vanna Cercenà, classe '35, fiorentina, si laurea in Storia Medievale all'Università di Firenze e intraprende la carriera dell'insegnamento, prima, e di dirigente scolastica poi, ruolo che svolge per quasi vent'anni. Presso la casa editrice Fatatrac ha fatto parte di un gruppo di autori con cui ha contribuito alla stesura di testi sull'educazione alla intercultura e alla legalità.